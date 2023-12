Le Bal MJC Villeurbanne Villeurbanne, 2 février 2024 18:30, Villeurbanne.

Le Bal Vendredi 2 février 2024, 19h30 MJC Villeurbanne 5/8/12/16€ au choix

Cie Ariadne

Spectacle participatif

Dès 10 ans – 1h

Avec : Léo Bianchi, Audrey Lopez, Stéphane Rotenberg, Bérengère Sigoure, Bintou Sombié

Mise en scène : Anne Courel

Cinq comédiens, danseurs et leurs complices invitent petits et grands spectateurs à faire une expérience joyeuse fabriquée ensemble, construite autour d’histoires simples et d’instantanés attrapés au vol, aussi bien dans la littérature que dans la vraie vie. Il n’y a pas de raison, rien ni personne n’est célébré. C’est un moment qui honore la fête pour ce qu’elle est.

Nous donnons rendez-vous aux gens mais tout reste à faire ! Pour que la fête réussisse, il va falloir se retrousser les manches et dresser la table. Puis la scène est à nous tous·tes, public et artistes. Il n’y aura pas de faux pas, juste des mouvements à faire circuler entre nous…

Ven. 2 février à 19h30

5/8/12/16€ au choix

Site web Cie Ariadne : https://www.cie-ariadne.fr/

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@mjc-villeurbanne.org »}] [{« link »: « https://www.cie-ariadne.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00