L’économie pour les moldus MJC Villeurbanne Villeurbanne, 25 janvier 2024 18:30, Villeurbanne.

Conférence gesticulée

Une conférence gesticulée, c’est quoi ?

Cela ressemble à un spectacle… mais ce n’est pas du théâtre ! C’est parfois drôle… mais ce n’est pas du stand-up ! Une conférence gesticulée, c’est un outil d’éducation populaire pour amorcer une réflexion critique et politique sur des sujets de société. Cap sur la prochaine édition du festival « Agitons nos idées », qui se déroulera du 19 janvier au 10 février 2024 dans une dizaine de MJC de la Métropole et du Rhône.

Béranger Rita

Dès 16 ans – 1h30

Tout part d’un constat : tout le monde sait que l’économie a une influence sur nos vies mais personne n’y comprend rien. Et si ce n’était pas si compliqué que ?a ? Et si on pouvait parler d’économie sans s’ennuyer ?

Entre anecdotes, explications concrètes et tours de magie, cette conférence gesticulée accessible dès le lycée vous fera aimer l’économie ou savoir pourquoi vous ne l’appréciez pas.

Dans le cadre du festival Agitons nos idées

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@mjc-villeurbanne.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

