Salti MJC Villeurbanne Villeurbanne, 2 décembre 2023, Villeurbanne.

Cie Toujours après minuit

Danse – variations autour de la tarentelle

Dès 6 ans – 50 min

Mise en scène et chorégraphie : Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna

Musiques : Hugues Laniesse et musiques traditionnelles italiennes

Avec : Jim Couturier, Louise Hakim et Lisa Martinez

En jouant avec cette tradition, les trois amis de Salti s’amusent de la confusion de leurs corps qu’ils imaginent possédés par le venin, la fièvre ou tout simplement par une envie irrépressible de bouger. Chacun invente des pas, des chants ou des comptines pour nourrir un conte ludique où l’imagination est reine.

Un spectacle à la joie contagieuse, un tourbillon qui nous enivre et nous émerveille !

Sam. 2 dec. à 16h

5/8/12/16€ au choix

En partenariat avec le TNP de Villeurbanne

Balises-Théâtre : 1 place achetée, 1 place offerte. Rendez-vous sur balises-theatres.com

Teaser : https://vimeo.com/662608263

Site Web Cie Toujours Après Minuit : https://toujoursapresminuit.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:50:00+01:00

