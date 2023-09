Présentation de saison MJC Villeurbanne Villeurbanne, 19 septembre 2023, Villeurbanne.

Présentation de saison Mardi 19 septembre, 18h30 MJC Villeurbanne Gratuit

Mardi 19 septembre à 18h30

Rendez-vous à LA Balise 46 pour découvrir les spectacles, projections, concerts et événements qui jalonneront la traversée culturelle 2023-2024, suivi de Étage 17, spectacle acrobatique et musical pour toutes et tous de la B-Side Company.

Étage 17

B-Side Company

Trio acrobatique décalé et amplifié

Tout public – 40 min

Avec : Ruby Mae Shiels, Paul Van der Maat et Thibaud Thevenet

Un bleu qui n’a parfois ni queue ni tête, parfois une tête mais pas d’oreilles et souvent deux têtes et quatre jambes. C’est l’histoire de trois destins qui tentent de communiquer sur le sens de la vie, qui reste toujours un mystère. Équilibres, portés, guitare, slam, batterie, MAO, Étage 17 nous plonge dans un univers cocasse et décalé, où l’esthétique revêt bien des formes et des directions !

Retrouvez le programme 2023-2024 (Ateliers, Vie Associative, Jeunesse).

Profitez d’un temps convivial autour d’un verre dans le hall, rencontrez les équipes de la MJC et découvrez toute la richesse et la diversité de notre Maison !

Gratuit sur réservation

Par mail à billetterie@mjc-villeurbanne.org

Par téléphone au 04 78 84 84 85

Sur place à l’accueil de la MJC

Billetterie en ligne : https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MJC_VILLEURBANNE

MJC Villeurbanne 46 Cours Docteur Jean Damidot, 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00

