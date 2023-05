Réunis MJC Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Réunis MJC, 3 juin 2023, Villeurbanne. Réunis Samedi 3 juin, 20h30 MJC Tarif plein 12€ / Moins de 12 ans 8€ Amateurs de chansons actuelles harmonisées en polyphonie ?

Venez assister à un spectacle mis en scène proposé par le choeur « C’est pas Faux » et le groupe vocal « Les Indécibels ». Une buvette est prévue dès 19h30. Ouverture de la salle à 20h. MJC 46 Cours Jean Damidot 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/choeur-c-est-pas-faux/evenements/reunis?fbclid=IwAR1ACUuU1ibQvXMO4rn_lEp15rjg0fLVcB5Drd6-9gnHgQBNZ__yq40dDtE »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

