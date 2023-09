Atelier participatif de réparation MJC Village Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Val-de-Marne Atelier participatif de réparation MJC Village Créteil, 21 octobre 2023, Créteil. Atelier participatif de réparation Samedi 21 octobre, 14h00 MJC Village Comme chaque mois depuis 6 ans, la MJC Village vous propose son atelier de réparation participatif et solidaire, avec les réparateurs bénévoles du Café des Bricoleurs MJC Village 57 rue du Général Leclerc 94000 Créteil Créteil 94000 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafedesbricoleurs.fr/atelier/1748/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

