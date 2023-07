La Grand’Goule en vadrouille : entre créatures… et créations ! MJC Vigne aux Moines – Saint Germain Saint-Germain, 12 juillet 2023, Saint-Germain.

La Grand’Goule en vadrouille : entre créatures… et créations ! Mercredi 12 juillet, 11h30, 14h00 MJC Vigne aux Moines – Saint Germain Entrée libre sur inscription directement auprès de MJC Vigne aux Moines – Saint-Germain

Un projet itinérant et participatif qui mêle musique, théâtre et univers radiophonique à destination du jeune public.

En s’inspirant des créatures légendaires du Poitou (La Grand’Goule, la Fée Mélusine, la Galipote, la Dame Blanche…) les enfants – âgés de 6 à 10 ans – participeront à l’enregistrement d’un conte, mis en voix et en musique.

Les podcasts enregistrés à la sortie de chaque atelier – par le biais d’un camion équipé en studio radio présent sur place – seront mixés et chargés sur un compte SoundCloud dédié.

AVEC LA PARTICIPATION DE :

• Catherine Jacquet, violoniste et enseignante (ensemble Ars Nova) ;

• Nina Lainville, comédienne et metteuse en scène (Ateliers Misuk) ;

• Agathe Gallo, podcasteuse et animatrice radio (Radio Pulsar, Poitcast, La Halte…).

L’ACTIVITÉ SE DÉROULE SUR UNE JOURNÉE ET SERA SÉQUENCÉE EN 3 PARTIES :

(1) La découverte des métiers de nos intervenantes : comédienne/metteuse en scène, podcasteuse/animatrice radio et musicienne/ interprète. Cette partie comprendra également la présentation du violon (l’instrument, ses sonorités et ses modes de jeu), la visite du camion radio et une session ouverte de questions-réponses.

(2) L’atelier collectif : encadrée par Nina Lainville, Agathe Gallo et Catherine Jacquet, cette phase d’expérimentation permettra aux enfants de découvrir les bases du jeu théâtral et de l’interprétation (à l’aide d’exercices mettant le focus sur la voix) et de choisir ensemble les extraits musicaux et bruitages (réalisés par le violon) qui viendront illustrer le conte.

(3) L’enregistrement du conte : guidés par Agathe Gallo, les enfants qui souhaitent prêter leurs voix participeront à l’enregistrement du conte de leur choix. Ils seront accompagnés par le violon de Catherine Jacquet qui jouera les musiques et les effets de bruitages « en live ».

