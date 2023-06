Séjours et Nuitées au complet! MJC VIC Vic-en-Bigorre, 13 juillet 2023, Vic-en-Bigorre.

Séjours et Nuitées au complet! 13 juillet – 1 septembre MJC VIC voir les tarifs sur les plaquettes

Nuités et séjours

#BelleEtoile

Nuitée: Etoiles & Feu d’Artifice

11* à 17 ans* Jeunes nés à partir de 2011 _ du 13 à 14h au 14h à 12, viens cuisiner, manger, danser, voir le feu d’artifice et passer une soirée entre amis, à la belle étoile !

1er QF 8€ _ 2è QF 12€ _3è QF 16€ _ Hors CCAM ajouter 2€

#ChantierJeune

L’Echez: Randonnée de la source à l’océan

11* à 17 ans* Jeunes nés à partir de 2011 _ préparation à la MJC le lundi 24 de 9h à 17h puis séjour itinérant sous tente, du mardi 25 au vendredi 28, depuis la source de l’Echez jusqu’à l’Océan le dernier jour! Un chantier de nettoyage des rives à plusieurs étapes de la rivière : source, campagne, ville, confluence… et océan!

Pour tous 10€ symboliques & engagement pour le chantier_ Hors CCAM ajouter 5€

#MaPremièreAventure

Séjour nature à Puydarieux

6 à 11 ans _ La toute première aventure entre copains : 3 dodos hors de la maison, dans un chouette endroit pour les premières veillées, des balades, des découvertes, et profiter de la délicieuse nourriture de la Maison de la Nature ’’la Ferranderie‘’

1er QF 46€ _ 2è QF 99€ _3è QF 152€ _ Hors CCAM ajouter 20€

FORFAITS SELON QUOTIENTS FAMILLIAUX CAF ou MSA: 1er QF inférieur à 750€ _ 2ème QF entre 751€ et 1100€ _ 3ème QF supérieur à 1101€ _ Hors CCAM voir suppléments

_ _ _ _

Colo aprenantes*

#SéjourAuSommet

Colo Apprenante en montagne âge ‘’passerelle’’

8* à 12 ans* Jeunes nés à partir de 2013 _ du lundi 21 au vendredi 25 départ pour Saint Lary Soulan au chalet Centre d’altitude Charente. De la rando , des découvertes avec les professionnels de la montagne, de la vie de groupe, et des rires au programme!

#aaaahlocéan

Colo Apprenante dans les Landes pour les plus grands ados

13* à 17 ans* Jeunes nés à partir de 2009 _ un premier rendez-vous le samedi 26 à la MJC pour tout préparer ensemble, puis départ le lundi 28 vers Mimizan, pour un camp sous tente au bord du lac. Activités nautiques, découverte et protection du l’écosystème océanique… sans oublier la cuisine et la gestion du camp à faire tous ensemble!

*DISPOSITIF COLO APPRENANTES

/! Conditions d’accès particulières /! certains critères sociaux seront pris en compte également (plus d’informations: mjcvic.fr )

**QF A inférieur à 900€ séjour à 20€ QF B entre 900€ et 1500€ séjour à 60€_

_QF C (hors programme colo ap.) supérieur à 1501€ séjour montagne 160€ ou océan 185€**_

PRÉSENTATION du dispositif « colo apprenantes »

Cette année, deux séjours bénéficient de réductions tarifaires importantes grâce au dispositif « Colo apprenantes » porté par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse :

– Séjour au Sommet

– Aaaah l’Océan

En effet, ce programme national « Colo apprenantes » vise à faciliter le départ d’enfants et de jeunes en séjour offrant des activités sociales et culturelles. C’est ainsi que, localement, un partenariat financier entre le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport, la Communauté de Communes Adour Madiran et la MJC de Vic en Bigorre a été mis en place.

Ce partenariat va donc permettre à 30 jeunes, pour cet été 2023, de partir à coût réduit sur ces deux séjours en particulier.

Pour s’inscrire à la MJC à : « Séjour au sommet » et séjour « aaahhh l’Océan »…

CAS n°1

Vous êtes éligible aux tarifs « colo apprenantes » à deux conditions :

1/ votre quotient familial ne dépasse pas 1500€

2/ vous vivez sur le territoire de la CCAM (les 11 villages du 64 inclus) ou des Hautes Pyrénées

Pour chaque séjour, jusqu’à 10 places « colo apprenantes » pourront être attribuées.

Priorité sera donnée aux jeunes déjà adhérents et fréquentant régulièrement l’Espace Jeunesse.

Si votre enfant n’est pas encore adhérent, votre dossier passera en commission *

Si vous êtes retenu dans ce dispositif, vous n’aurez à payer pour le séjour choisi que :

– 20€ si votre quotient est inférieur à 900€ (+ 8,5€ adhésion MJC)

– 60€ si votre quotient est compris entre 900€ et 1500€ (+ 8,5€ adhésion MJC)

CAS n°2

Si vous n’êtes pas éligible au dispositif (votre quotient familial dépasse 1500€ et/ou vous ne vivez pas sur le territoire de la CCAM (les 11 villages du 64 inclus) ou des Hautes Pyrénées),

5 places sont disponibles sur chacun des séjours :

– à 160€ pour « Séjour au sommet »

– à 185€ pour « aaahhh l’Océan »

* Note : un certain nombre de places seront réservées à des familles sur critères particuliers (jeunes en situation de handicap, familles bénéficiant d’un accompagnement social, jeunes en difficulté scolaire, …)

MJC VIC 65500 VIC EN BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Centre Ville- Sud/Est Hautes-Pyrénées Occitanie 05623161000 http://www.mjcvic.fr https://www.facebook.com/mjcvic [{« type »: « email », « value »: « mjcvic65@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562316100 »}] La MJC est ouverte à tous! Un lieu joyeux contribuant à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village. Elle anime pour cela de l’accueil d’enfants, de jeunes et d’adultes autour de projets portés ensemble! Stationnement à l’arrière du bâtiment, dans la rue, sous la halle, parkings rue de l’abattoir ou place de Verdun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00

vacances camps de vacances

@mjcvic @chanwity