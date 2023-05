Mjc en Fête! MJC VIC, 10 juin 2023, Vic-en-Bigorre.

Mjc en Fête! Samedi 10 juin, 14h00 MJC VIC participation libre, buvette payante

Soirée Spectacle, journée repas, ateliers !

10 juin

2 lieux pour…

LA MJC EN FÊTE !!!

Chaque année, la MJC clôture sa saison par une journée et une soirée de regroupement , démonstration et découvertes de ses ateliers clubs.

Dans la journée

(horaires à confirmer) les festivités commenceront à la MJC:

Atelier de poterie offert à tous: modelage

Olympiades du Club multisport animé par Bigorra Esport

Remise des médailles, vernissage des installations artistiques extérieures

« Auberge espagnole », organisé par le Collectif Mandela

et autres surprises?

La soirée spectacle

aura lieu à 21h à l’Octav, avec au programme, les prestations des

– Club théâtre enfants et adolescents menés par Pierre Pomès

– Club de danse Hip Hop enfants et adolescents menés par Moran de l’association Dans 6’T

– Club de danse salsa adulte mené par Franchesca

Nous y proposerons aussi une buvette!

MJC VIC 65500 VIC EN BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Centre Ville- Sud/Est Hautes-Pyrénées Occitanie 05623161000 http://www.mjcvic.fr https://www.facebook.com/mjcvic [{« type »: « email », « value »: « mjcvic65@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562316100 »}] La MJC est ouverte à tous! Un lieu joyeux contribuant à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village. Elle anime pour cela de l’accueil d’enfants, de jeunes et d’adultes autour de projets portés ensemble! Stationnement à l’arrière du bâtiment, dans la rue, sous la halle, parkings rue de l’abattoir ou place de Verdun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

théâtre danse

mjcvic