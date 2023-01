StaGénial : stage de théâtre MJC VIC Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Forfait WE 120€ + 17€ ou 12,5€ d’adhésion à la MJC

Stage de 2 jour de théâtre (adulte ou ados) avec la troupe Mysogénial handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel ii;mi;pi;vi MJC VIC 65500 VIC EN BIGORRE Centre Ville- Sud/Est Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Stationnement à l’arrière du bâtiment ou dans la rue

05623161000 http://www.mjcvic.fr Découvrir, utiliser et développer

les ressources que chacun à en soi…

Avec les 3 géniales, de la troupe MYSOGENIAL !!!!

Au programme:

Passion et émotion comme source de notre créativité,

Jouer, s’exprimer, rire, se surprendre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-01-15T17:30:00+01:00 @mysogenial

