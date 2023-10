Quinzaine de la parentalité MJC Vic-en-Bigorre, 19 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

« Pour prendre soin de toi, je prends soin de moi »

Ateliers parent-enfant, échanges, animations, goûter, temps d’échanges… Un rendez-vous conçus pour les familles du territoire, qui leur permettra de découvrir les multiples ressources qu’offre le territoire, mais aussi d’échanger, de questionner, de prendre le temps et de souffler.

A partir de 14 heures Accueil – Café

– De 14h à 16h :

Atelier Yoga

Atelier massage Bébé

Atelier massage Adulte

Atelier fabrication produits de beauté

Raconte tapis, Tapis lecture

Création fresque

– De 16h à 17h :

Goûter offert par les partenaires

– De 17h à 17h45 :

Cercle de parole

Lecture de contes

Yoga Parents – Enfants

Gratuit..

2023-10-19 14:00:00 fin : 2023-10-19 18:00:00. EUR.

MJC VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



« To take care of you, I take care of myself »

Parent-child workshops, discussions, activities, snacks, social events? A meeting designed for local families, enabling them to discover the many resources the area has to offer, but also to exchange ideas, ask questions, take time out and take a breather.

From 2 p.m. Welcome – Coffee

– 2pm to 4pm :

Yoga workshop

Baby massage workshop

Adult massage workshop

Beauty products workshop

Raconte tapis, Tapis lecture

Fresco creation

– 4pm to 5pm :

Snack offered by partners

– 5pm to 5:45pm:

Talking circle

Storytelling

Yoga for parents and children

Free of charge.

« Para cuidar de ti, cuido de mí mismo »

Talleres para padres e hijos, debates, actividades, aperitivos, actos sociales.. Este evento está pensado para las familias de la zona, para que descubran los numerosos recursos que ofrece la región, pero también para que intercambien ideas, hagan preguntas, se tomen un tiempo y un respiro.

A partir de las 14h Bienvenida – Café

– De 14h a 16h :

Taller de yoga

Taller de masaje para bebés

Taller de masaje para adultos

Taller de productos de belleza

Raconte tapis, Conferencia de tapis

Creación de frescos

– De 16:00 a 17:00 h:

Merienda ofrecida por los socios

– De 17:00 a 17:45 :

Tertulia

Cuentacuentos

Yoga para padres e hijos

Gratuito.

« Um für dich zu sorgen, sorge ich für mich »

Eltern-Kind-Workshops, Austausch, Animationen, Snacks, Zeit zum Austausch? Diese Veranstaltung ist für die Familien der Region gedacht und bietet ihnen die Möglichkeit, die vielfältigen Ressourcen der Region zu entdecken, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, sich Zeit zu nehmen und zu verschnaufen.

Ab 14 Uhr Empfang – Kaffee

– Von 14 Uhr bis 16 Uhr :

Yoga-Workshop

Workshop Babymassage

Workshop Massage für Erwachsene

Workshop Herstellung von Schönheitsprodukten

Erzählte Teppiche, Leseteppiche

Wandmalerei

– 16:00 bis 17:00 Uhr :

Von den Partnern angebotener Imbiss

– Von 17:00 bis 17:45 Uhr :

Gesprächskreis

Vorlesen von Märchen

Yoga Eltern – Kinder

Kostenlos.

