Atelier de cuisine MJC VAM Saint-Germain, 9 octobre 2023, Saint-Germain.

Atelier de cuisine Lundi 9 octobre, 10h00 MJC VAM Réservé aux plus de 60 ans (en priorité), atelier gratuit, possibilité de transport, inscription obligatoire

En partenariat avec l’équipe des Insatiables,

Atelier de cuisine avec un chef,

Conseils nutritionnels et temps d’échanges avec une diététicienne,

Dégustation des plats préparés autour d’un repas partagé, et bocal à emporter chez vous (pensez à en apporter un !)

MJC VAM 2 rue des écoles 86310 St Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjcvam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0951952709 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcvam.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T10:00:00+02:00 – 2023-10-09T13:00:00+02:00

Atelier cuisine Alimentation