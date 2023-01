ATELIER DÉBAT Organisé par la CCVG MJC VAM Saint-Germain Catégories d’Évènement: Saint-Germain

ATELIER DÉBAT Organisé par la CCVG MJC VAM, 25 janvier 2023, Saint-Germain. ATELIER DÉBAT Organisé par la CCVG Mercredi 25 janvier, 16h30 MJC VAM

Gratuit, tout public

Quels sont les besoins de votre territoire, en termes de santé MJC VAM 2 rue des écoles 86310 St Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez nosu faire part de vos besoins, difficultés, questionnements, reflexions… concernant la santé sur votre territoire.

