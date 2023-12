« Algues vertes » par Mnemotechnic & Poing MJC – Théâtre des 3 Vallées Palaiseau, 20 janvier 2024, Palaiseau.

« Algues vertes » par Mnemotechnic & Poing Samedi 20 janvier 2024, 20h30 MJC – Théâtre des 3 Vallées Plein 12€ / Réduit – Adhérents – Abonnés 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Scandale écologique et sanitaire de premier ordre frappant les côtes bretonnes, l’affaire des Algues Vertes a été porté à la connaissance du grand public grâce au courage et à l’opiniâtreté d’Inès Léraud, journaliste et lanceuse d’alerte et au talent d’illustrateur Pierre Van Hove. Ensemble ils ont porté en image ce récit dans une bande dessinée documentaire qui raconte l’emprise productiviste jusque-boutiste des politiciens et des puissances économiques locales jusqu’à faire de cette pollution « un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie. Nos vies. ».

Le BD concert Algues Vertes, rassemblant le trio rock noise Mnemotechnic et le créateur sonore François Joncour, alias Poing, articule musiques rock et électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audios et témoignages radiophoniques autour du sujet de l’impact social et environnemental des modes de production de notre alimentation. Un spectacle coup de Poing et salutaire !

Ce concert est organisé en partenariat avec le Club de Smurf et la MJC T3V de Palaiseau, où se déroule l’événement.

MJC – Théâtre des 3 Vallées Parc de l’Hôtel de Ville 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/algues-vertes-par-mnemotechnic-poing/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 75 12 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@paul-b.fr »}]

concert musique