L’Estivale

Spectacle-Nomade en Essonne

du 28 juin au 06 juillet 2023

Pour cette 3ème édition de L’Estivale, rendez-vous festif et familial en plein air, nous accueillerons le spectacle : Fiammiferi par la compagnie belge des Six Faux Nez pour une série de six représentations, comme autant d’occasions de célébrer ensemble le retour des beaux jours et le début des vacances des scolaires.

Désireux d’ancrer encore d’avantage cette manifestation sur le territoire, nous nous sommes associés aux médiathèques, conservatoires et partenaires associatifs des communes visitées qui vous proposeront autour du spectacle : animations, ateliers, goûters et apéros, pour des après-midi festifs et culturels au grand air !

Fiammiferi : Marionnettes / Musiciens

Spectacle « Tout public » à partir de 6 ans

Trois marionnettistes-musiciens et une ingénieuse caravane Pop-up, pour une merveilleuse adaptation du conte « La petite fille aux allumettes » d’Andersen. Un spectacle musical sans parole, un cri de colère contre les inégalités. Une magnifique parenthèse poétique et visuelle, dans un monde trop dur et trop gris.

« Un spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de tendresse. Un régal pour les petits et les grands !»

Spectacle en extérieur / Entrée libre

Calendrier des représentations :

– Mercredi 28 juin à 18h30 :

Lisses / Mail de l’Ile de France

Renseignements : 01 69 11 40 10

– Jeudi 29 juillet à 20h00 :

Le Plessis Pâté / Parc de la Mairie

Renseignements : 07 62 96 99 84

– Vendredi 30 juin à 17h30 :

Évry-Courcouronnes / MJC Signoret – Place Guy Briantais

Renseignements : 01 69 36 66 29

– Samedi 1er juillet à 19h00 :

Itteville / Parc de la Mairie

Renseignements : 06 87 30 88 53 / 01 64 85 09 27

– Dimanche 2 juillet à 14h30 :

Parc de Méréville / Festival Les Traverses

Renseignements : 01 64 95 00 98

– Jeudi 6 juillet à 19h30 :

Villabé / Place Rolland Vincent

Renseignements : 06 84 34 79 43

MJC Signoret – Place Guy Briantais Place Guy Briantais 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T17:30:00+02:00 – 2023-06-30T18:15:00+02:00

© Compagnie des Six Faux Nez