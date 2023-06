Expo – Débats LES JUSTES PARMI LES NATIONS DE CHARENTE MJC Serge Gainsbourg Fléac Fléac Catégories d’Évènement: Charente

Fléac Expo – Débats LES JUSTES PARMI LES NATIONS DE CHARENTE MJC Serge Gainsbourg Fléac, 5 juin 2023, Fléac. Expo – Débats LES JUSTES PARMI LES NATIONS DE CHARENTE 5 – 16 juin MJC Serge Gainsbourg entrée libre La commune de Fléac a l’honneur de recevoir l’exposition

« LES JUSTES PARMI LES NATIONS DE CHARENTE »

retraçant le portrait des vingt-six justes de Charente qui ont sauvé, durant la Seconde Guerre mondiale, des juifs persécutés.

⏰ Du lundi 5 au jeudi 8 juin, de 14h00 à 18h00, à la MJC Serge Gainsbourg

un café philo sera organisé par la MJC Serge Gainsbourg le jeudi 8 juin de 16h00 à 18h00, sur le thème « C’est quoi être “juste” aujourd’hui ?« )

⏰ Le vendredi 16 juin, de 14h00 à 18h00, à la salle des fêtes

➡️ Cette exposition inédite sur Fléac s’achèvera par la conférence « Lumières sur les justes » de Monsieur BENGUIGUI.

⏰ Le vendredi 16 juin à 18h00, à la salle des fêtes

(Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue)

VENEZ NOMBREUX ! MJC Serge Gainsbourg 6 place de l’église 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T14:00:00+02:00 – 2023-06-05T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

