TEMPS ENFANT/PARENT MJC Serge Gainsbourg Fléac Catégories d’Évènement: Charente

Fléac

TEMPS ENFANT/PARENT MJC Serge Gainsbourg, 21 janvier 2023, Fléac. TEMPS ENFANT/PARENT 21 janvier – 18 mars, les samedis MJC Serge Gainsbourg

gratuit

Un temps de partage avec vos enfants, convivial et ludique handicap moteur mi MJC Serge Gainsbourg 6 place de l’église 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine

Espace socio-culturel à Fléac 21 janvier 16h autour des arts plastiques

28 janvier 16h autour du conte

18 mars 10h autour de la musique Arrivez et repartez quand vous le voulez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Charente, Fléac Autres Lieu MJC Serge Gainsbourg Adresse 6 place de l'église 16730 Fléac Ville Fléac lieuville MJC Serge Gainsbourg Fléac Departement Charente

MJC Serge Gainsbourg Fléac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleac/

TEMPS ENFANT/PARENT MJC Serge Gainsbourg 2023-01-21 was last modified: by TEMPS ENFANT/PARENT MJC Serge Gainsbourg MJC Serge Gainsbourg 21 janvier 2023 Fléac MJC Serge Gainsbourg Fléac

Fléac Charente