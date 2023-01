Danse intuitive femme enceinte MJC Serge Gainsbourg Fléac Catégories d’Évènement: Charente

Fléac

Danse intuitive femme enceinte MJC Serge Gainsbourg, 12 janvier 2023, Fléac. Danse intuitive femme enceinte 12 janvier – 29 juin, les jeudis MJC Serge Gainsbourg

Gratuit sur inscription

Temps pour soi, futures mères, à travers la danse handicap moteur mi MJC Serge Gainsbourg 6 place de l’église 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine

Espace socio-culturel à Fléac Temps pour soi lors duquel vous, futures mères et une professionnelle de l’association Dansedelam, à travers la danse, va vous accompagner à travers votre grossesse sur des temps de pause méridienne (12h30- 13h30) afin de travailler ensemble autour de l’estime de soi ; de son corps et de l’acceptation.

Ateliers gratuit sur inscription dans le cadre du REAAP soutenu par la CAF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T12:30:00+01:00

2023-06-29T13:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Charente, Fléac Autres Lieu MJC Serge Gainsbourg Adresse 6 place de l'église 16730 Fléac Ville Fléac lieuville MJC Serge Gainsbourg Fléac Departement Charente

MJC Serge Gainsbourg Fléac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleac/

Danse intuitive femme enceinte MJC Serge Gainsbourg 2023-01-12 was last modified: by Danse intuitive femme enceinte MJC Serge Gainsbourg MJC Serge Gainsbourg 12 janvier 2023 Fléac MJC Serge Gainsbourg Fléac

Fléac Charente