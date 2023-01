Danse intuitive parents / enfants MJC Serge Gainsbourg Fléac Catégories d’Évènement: Charente

Danse intuitive parents / enfants 7 janvier – 3 juin, les samedis MJC Serge Gainsbourg

Un moment privilégié avec votre enfant (de 4 à 7 ans ) autour de la danse, du mouvement et d’histoires pour rêver et jouer. MJC Serge Gainsbourg 6 place de l’église 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine

Espace socio-culturel à Fléac Venez passer un moment privilégié avec votre enfant (de 4 à 7 ans ) autour de la danse, du mouvement et d’histoires pour rêver et jouer. Aucun technicité en danse n’est requise. Pour vivre pleinement ce moment le groupe sera composé de plusieurs binômes : un parent et un enfant. Atelier gratuit sur réservation

