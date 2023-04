CONFERENCE: SOIRÉE ÉCHANGE, DÉCOUVERTE ET TÉMOIGNAGE mjc savouret Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . » Trek, elles marchent » « Les Bêtes des Vosges » c’est le nom d’équipe qu’ont choisi 4 filles, 4

copines, 4 vosgiennes qui se sont lancées le défi du « trek elles marchent »

du 25 au 28 février dernier !

104 kms, 4 jours à arpenter le désert marocain à l’aide d’une boussole et

d’une carte ! Venez découvrir leur périple et échanger avec elles. mjc savouret 30 Rue des soupirs Épinal

