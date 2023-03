Bal folk avec Clin d’oeil Mjc Saumur, Saumur (49)

Bal folk avec Clin d’oeil Mjc Saumur, Saumur (49), 3 juin 2023, . Bal folk avec Clin d’oeil Samedi 3 juin, 21h00 Mjc Saumur, Saumur (49) 2 et 4 €uros Bal folk avec le groupe Clin d’oeil. de 21h à minuit. Entrée : 2€ pour les adhérents MJC 4€ pour les non adhérents Tel: 02 41 40 25 60 source : événement Bal folk avec Clin d’oeil publié sur AgendaTrad Mjc Saumur, Saumur (49) Place de Verdun Mjc Saumur, 49400 Saumur, France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « type »: « link », « title »: « mjcsaumur – Google Search », « provider_name »: « Google », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.google.com/search?q=mjcsaumur&rlz=1C1AVNE_enFR698FR710&ie=UTF-8&gbv=1&sei=01IWZI-rHc-p5NoPs4uJ6As »}, « link »: « https://www.google.com/search?q=mjcsaumur&rlz=1C1AVNE_enFR698FR710&oq=mjcsaumur&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512j0i13i30l2.4105j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41647 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T21:00:00+02:00 – 2023-06-04T01:00:00+02:00

2023-06-03T21:00:00+02:00 – 2023-06-04T01:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Mjc Saumur, Saumur (49) Adresse Place de Verdun Mjc Saumur, 49400 Saumur, France Age max 110 Lieu Ville Mjc Saumur, Saumur (49)

Mjc Saumur, Saumur (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//