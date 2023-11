Saltimbal soupe à la MJC Mjc, Saumur (49) Saltimbal soupe à la MJC Mjc, Saumur (49), 9 décembre 2023, . Saltimbal soupe à la MJC Samedi 9 décembre, 20h00 Mjc, Saumur (49) 8 – 10€ (6€ adhérents MJC) Amène ta soupe préférée à partager et ton gobelet pour commencer ce Saltimbal en dégustation hivernale! Dégustation des soupes : 20h / Bal : 20h30 – 00h01Prix conseillé : 8-10€ – (6€ adhérents MJC) Amène ta monnaie (ou ton chéquier, pas de CB)Il n’y a pas de bar sur place, tu peux amener ta boisson.L’entrée se fait à l’arrière de la MJC, côté rue du Dc Bouchard. Les SaltimbalS, ce sont des bals folks saupoudrés de latino, rock, swing… sur une sélection de musiques éclectiques ! Un voyage sonore à travers différents genres et époques ! Vous aimez danser sur une mazurka de Brotto Lopez, sur une scottish des Zéoles, un cercle circassien de Bargainatt, une bourré 2 temps du Mange Bal, un branle de Noirmoutier de Ciac Boum, un lesnoto sur Makedonsko, un madison sur Gainsbourg ou un lindy hop sur Amstrong, un rock sur Elvis ou les Beatles ou encore une cumbia, une salsa ou improviser un tango sur Gotan Project ? alors venez (re)découvrir les Saltimbals pour vous amuser dans une ambiance bienveillante et conviviale ! Les SaltimbalS vous feront vibrer au rythme de la diversité culturelle et musicale ! L’événement sur Facebook : https://fb.me/e/7iAzGPOufInscris toi à la newsletter sur : brindesoi.com source : événement Saltimbal soupe à la MJC publié sur AgendaTrad Mjc, Saumur (49) 3, Place de Verdun

Mjc, 49400 Saumur, France

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Mjc, Saumur (49) Adresse 3, Place de Verdun Mjc, 49400 Saumur, France Age max 110 Lieu Ville Mjc, Saumur (49) latitude longitude 47.254768;-0.080745

