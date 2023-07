“Pionnières » : ces femmes qui ont marquées l’histoire (du sport) – Théâtre et Cinéma MJC Sartrouville Sartrouville Catégories d’Évènement: Sartrouville

"Pionnières » : ces femmes qui ont marquées l'histoire (du sport) – Théâtre et Cinéma MJC Sartrouville Sartrouville, 1 août 2023, Sartrouville. "Pionnières » : ces femmes qui ont marquées l'histoire (du sport) – Théâtre et Cinéma 1 – 5 août MJC Sartrouville Sur Inscription, Tarifs: 70euros, 18 participants maximum La MJC de Sartrouville et la Compagnie les Wonderbiches vous proposent un stage mêlant la pratique théâtrale et la pratique filmique. "Pionnières" s'inscrit dans la suite de la deuxième création originale de la compagnie : Harriet Quimby, une pièce musicale du jeune dramaturge Renaud Besse-Bourdier autour d'une figure de femme emblématique, pionnière de l'aviation, journaliste et scénariste américaine des années 1900.

Venez participer à la création d’une pièce de théâtre autour des femmes dans le sport et apprendre toutes les étapes de construction d’une piéce de théâtre. Quand ?

Du 1er au 5 Août

de 10h à 13h et de 14h à 16h

Pique nique à prévoir pour déjeuner sur place JOUR 1

Matin : Prise de contact et exercices de découverte du groupe.

Exercices ludiques de groupe au plateau, sur l’utilisation de l’espace et sur le rythme.

Après-midi : Recherche de documents sur corpus fournis par la compagnie et possibilités de suggestions d’autres femmes pionnières, validées par la compagnie le jour même.

Explication du projet de fin. Improvisations ludiques. JOUR 2

Matin : exercices d’échauffements ; travail sur scène de Harriet Quimby

Après-midi : improvisations sur les scènes et rédaction des trames de toutes les scènes : structures définitives. JOUR 3

Matin : Exercices d’échauffements ; découverte de la technique de film

Après-midi : Rédaction des scènes pour la caméra ; constitution décors et costumes JOUR 4

Matin : Tournage

Après-midi : Travail sur les scènes de théâtre et rédaction d’articles sportifs sur les femmes choisies. JOUR 5

Matin : Travail théâtre

Après-midi : Travail théâtre avec les inserts filmiques

Soir : Restitution face au famille Dans le cadre d'Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes MJC Sartrouville 22 Quai de Seine 78500 Sartrouville

©FRMJC-IdF

