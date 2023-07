Toutes les choses géniales MJC Sans Souci Lyon, 7 juillet 2023, Lyon.

Toutes les choses géniales Vendredi 7 juillet, 18h30 MJC Sans Souci Entrée libre

Deux structures culturelles du 3ème arrondissement de Lyon – la MJC Sans Souci et L’Assemblée, fabrique artistique – s’associent pour organiser une résidence de création artistique autour de « Toutes les choses géniales », un seul en scène théâtral écrit par l’auteur anglais Duncan Mac Millan et interprété par le comédien Thomas Poulard.

Pendant plusieurs jours, des ados de 11 à 15 ans pourront faire du théâtre et assister aux répétitions du spectacle. Au programme, des ateliers de pratique le matin – jeux, exercices – et des répétitions publiques ouvertes et participatives l’après-midi.

Une restitution du spectacle en cours de création aura lieu à la MJC le 7 Juillet à 18h30.

MJC Sans Souci 36 avenue Lacassagne, 69003 Lyon Lyon 69003 Sans Souci Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 86 11 46 11 https://www.mjcsanssouci.fr/ Bus C13, C16, 25 arrêt « Rouget de l’Isle » Tram T3 arrêt « Dauphiné Lacassagne » Tram T4 arrêt « Archives Départementales » Métro D arrêt « Sans Souci »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T19:45:00+02:00

©MJC Sans Souci