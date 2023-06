MJC Sainte-Foy-Lès-Lyon MJC Sainte-Foy-Lès-Lyon Sainte-Foy-lès-Lyon, 21 juin 2023, Sainte-Foy-lès-Lyon.

MJC Sainte-Foy-Lès-Lyon Mercredi 21 juin, 19h00 MJC Sainte-Foy-Lès-Lyon

Concert : Fête de la musique : C’est l’été, fêtons la musique à la MJC !

19h : Solos, duos avec chanteurs et batteurs.

20h30 : Ensembles avec chanteurs et batteurs et pour conclure le grand retour de la troupe Starmania 2018 de la MJC pour un medley exceptionnel.

21h30 : Double jeux avec Elodie et Sébastien pour un moment musical tout en douceur.

MJC Sainte-Foy-Lès-Lyon 112 avenue Maréchal Foch, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Métropole de Lyon Auvergne Rhone Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

©nainoa shizuru