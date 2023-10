Café Répare numérique au Labo 27 MJC Saint Sulpice Saint-Sulpice-la-Pointe, 21 octobre 2023, Saint-Sulpice-la-Pointe.

Café Répare numérique au Labo 27 Samedi 21 octobre, 09h00 MJC Saint Sulpice

Nouveau RDV mensuel en partenariat avec la MJC, initié dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation : une pièce cassée ou perdue sur votre appareil, venez ! On le modélise sur ordi et on l’imprime en 3D ensemble au Café Répare 2.0.

Rendez-vous à la MJC de Saint-Sulpice, salle 13 (LABO27)

MJC Saint Sulpice 2 rue Jean Baptiste Picard, Saint-Jean 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

Association L’ECOlibris