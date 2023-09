Repair Café Rodez MJC Rodez Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez Repair Café Rodez MJC Rodez Rodez, 20 octobre 2023, Rodez. Repair Café Rodez Vendredi 20 octobre, 17h00 MJC Rodez Atelier de réparation participatif

A la MJC de Rodez

de 17h à 19h

Participation libre

Visite du FabLab sur demande

——————————————————— Nos répar’acteurs bénévoles vous accompagnent dans la réparation de vos objets !

Le but est simple : Réparer plutôt que jeter ! Voici les types d’objets que nous sommes susceptibles de traiter lors des prochaines rencontres :

* le petit électroménager : fer à repasser, mixer…

* les objets en bois (à recoller, charnières…)

* les vêtements à « raccommoder » : raccourcir, tirette, ourlet, remise d’une pièce de camouflage (trou, tâche), également revaloriser un vêtement

* un peu d’informatique

* certains jouets

Bref, un objet qui tient dans les bras !

ATTENTION, tous les répar'acteurs sont totalement bénévoles et ne sont donc pas nécessairement présents chaque fois ! MJC Rodez 1 rue Saint Cyrice 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

