Grand bal Oc’Tzigane Samedi 4 février 2023, 20h30 MJC Ponts Des Demoiselles, Toulouse (31)

avec Bal O’Gadjo et Carabal Trio

Samedi 4 février 2023 : le grand Bal de Coll’oc à Demoiselles est de retour ! Bal O’Gadjo http://www.youtube.com/watch?v=k6ykwTs7mmk‌ précédés par un groupe 100% Oc’Tziganesque local Carabal Trio https://www.youtube.com/watch?v=-MkT_5a1fOk Voici le programme : – 18h30 Ouverture salle – 19h00 Initiations aux danses occitane – 20h15 Bal‌ on a prévu de la bière artisanale et des crêpes salées et sucrées … … pour une soirée aussi gourmande que dansante !! PAF 8/10 euros (gratuit aux moins de 15 ans) MJC du Pont des Demoiselles 63B, Avenue Antoine de Saint-Exupéry 31400Toulouse France ATTENTION jauge assez limité … venez par temps !!! PS : On cherche un aubergement pour 4 des musiciens de Bal O’Gadjo … N’hesitez pas à me contacter Luca au 0619775151 source : événement Grand bal Oc’Tzigane publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-05T00:30:00+01:00

