Platane, concert-bal MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) Platane, concert-bal MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31), 9 décembre 2023 20:00, . Platane, concert-bal Samedi 9 décembre, 21h00 MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) 10€ -12€ 21h : PLATANE [TRAD BRANCHÉ] Trois voix qui s’élancent, insistent et racontent. Elles s’inventent, s’étirent, et martèlent. Percutons ! La rencontre inspirée entre chants polyphoniques, percussions et musiques électroniques. Platane fait partie de cette nouvelle et passionnante génération émanant des musiques dites « traditionnelles ». Pour du bal ou du concert, en français, en occitan ou en breton, Platane interprète et se réapproprie un répertoire traditionnel mettant en mouvement des collectages, en assumant diverses influences pour inviter à la transe. tarifs : 10€-12€ accéder à la billeterie _____________________________ le même jour à 19h : Pimparèla Quartet AU FIL DE LA VIE – spectacle « Création élaborée par quatre amies…Nous avons imaginé ce mini spectacle qui fait revivre quelques moments de la vie des femmes au début du siècle dernier . » entrée libre Petite restauration sur place source : événement Platane, concert-bal publié sur AgendaTrad MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) 63B, Avenue Saint-Exupéry

MJC Pont des demoiselles, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-de-la-culture-pont-des-demoiselles/evenements/concert-bal-avec-platane-trad-branche-pimparela-quartet »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46845 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-10T01:00:00+01:00

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-10T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 20:00 Autres Lieu MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) Adresse 63B, Avenue Saint-Exupéry MJC Pont des demoiselles, 31400 Toulouse, France Age max 110 Lieu Ville MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) Latitude 43.585817 Longitude 1.466183 latitude longitude 43.585817;1.466183

MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//