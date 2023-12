Au fil de la vie – Pimparela Quartet MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) Au fil de la vie – Pimparela Quartet MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31), 9 décembre 2023 18:00, . Au fil de la vie – Pimparela Quartet Samedi 9 décembre, 19h00 MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) entrée libre 19h : Pimparèla Quartet AU FIL DE LA VIE – spectacle « Création élaborée par quatre amies…Nous avons imaginé ce mini spectacle qui fait revivre quelques moments de la vie des femmes au début du siècle dernier . » entrée libre Petite restauration sur place source : événement Au fil de la vie – Pimparela Quartet publié sur AgendaTrad MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) 63B, Avenue Saint-Exupéry

