Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31), 5 octobre 2023, . Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi Jeudi 5 octobre, 20h00 MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) gratuit Chaque 1er jeudi du mois, le rendez-vous incontournable des aficionados de musique et de danse traditionnelle qui se retrouvent à la MJC du Pont des Demoiselles depuis bientôt 5 décennies. Plusieurs groupes dans la soirée vous proposent un répertoire varié. à partir de 20h : initiation aux danses traditionnelles 21h : tous en piste pour danser GRATUIT Buvette sur place source : événement Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi publié sur AgendaTrad MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) 63 bis, Avenue Saint-Exupéry

MJC Pont des Demoiselles, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45457 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T00:00:00+02:00

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) Adresse 63 bis, Avenue Saint-Exupéry MJC Pont des Demoiselles, 31400 Toulouse, France Age max 110 Lieu Ville MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) latitude longitude 43.585614;1.466084

MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//