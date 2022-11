Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31)

Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31), 1 décembre 2022, . Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi Jeudi 1 décembre, 21h00 MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31)

gratuit

organisé par Les Balambules et MJC Pont des demoiselles MJC Pont des demoiselles, Toulouse (31) 63B, Avenue Saint-Exupéry MJC Pont des demoiselles, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39914 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le RDV des passionnés de musiques et danses traditionnelles, depuis plusieurs décennies !Poussez la porte pour fouler le plancher de quelques pas de danse et applaudir les musiciens qui ont répondu présents ! Initiation aux danses à partir de 20h Soirée cordonnée par les BALAMBULES source : événement Rencontres Musiciens et danseurs du jeudi publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T21:00:00+01:00

2022-12-02T01:00:00+01:00

