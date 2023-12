La chambre mandarine MJC Pont des demoiselles Toulouse, 2 février 2024 19:30, Toulouse.

La chambre mandarine Vendredi 2 février 2024, 20h30 MJC Pont des demoiselles

de Robert Thomas

Une chambre couleur mandarine, dans le quartier des Batignolles, devient le théâtre de situations cocasses, un tourbillonnant ballet de tranches de vie rythmées par un garçon d’étage et une soubrette débutante. Des clients venus d’horizons différents deviennent les acteurs involontaires de scènes rocambolesques.

MJC Pont des demoiselles 63 Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 61 52 24 33 / 06 30 02 41 67 http://mjc.demoiselles.free.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 52 24 33 »}] La MJC est domiciliée à l’Espace Pont des Demoiselles avec trois autres entités : La Mairie de quartier, la bibliothèque et le club des aînés. La Maison des Jeunes et de la Culture est une association d’éducation populaire à but non lucratif. Elle est ouverte à tous sans discrimination. Elle applique des principes de tolérance, de démocratie et de laïcité. Elle anime et gère un équipement au service de la population en privilégiant les activités socioculturelles, l’accueil et l’aide aux projets « jeune ». Elle fait vivre un lieu convivial fait de rencontres, d’échanges, de savoir-être et de savoir-faire. En adhérant, vous acceptez les valeurs que défend la MJC et participez à sa vie démocratique. En plus de la pratique d’activités et de l’action auprès des jeunes, La MJC gère une salle de spectacles de 200 places, elle a à cœur de vous proposer toute la saison des spectacles liés à ses valeurs de rencontres et de partages.Découvrez le site internet de la MJC ainsi que leurs événements. Métro : ligne B – station Saouzelong (15 min à pied)Bus : linéo 7 arrêt – Dufour Station Vélôtoulouse : place Roger Arnaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Theatresdhivers24