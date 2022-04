MJC PIXEL EVENT #7 Le Mans, 7 mai 2022, Le Mans.

MJC PIXEL EVENT #7 Maison de quartier Georges Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

2022-05-07 – 2022-05-07 Maison de quartier Georges Moustaki 211 Rue des Maillets

Le Mans Sarthe

3 5 EUR Here we go !

La maison de quartier Georges Moustaki de se transforme à nouveau en temple du rétrogaming le temps d’un week-end. Deux jours pour se plonger et partager les joies de la culture vidéo-ludique. Découvrez et jouez aux consoles qui ont fait l’histoire du jeu vidéo, tapotez sur les bornes arcades, participez à nos ateliers créatifs. Pour les aficionados, rejoignez des parties endiablées en multijoueurs.

+33 9 81 41 49 32

La maison de quartier Georges Moustaki de se transforme à nouveau en temple du rétrogaming le temps d'un week-end. Deux jours pour se plonger et partager les joies de la culture vidéo-ludique. Découvrez et jouez aux consoles qui ont fait l'histoire du jeu vidéo, tapotez sur les bornes arcades, participez à nos ateliers créatifs. Pour les aficionados, rejoignez des parties endiablées en multijoueurs.

