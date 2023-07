Ateliers de percussions corporelles avec la compagnie Kinétochore MJC Palente – Place Olof Palme Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Ateliers de percussions corporelles avec la compagnie Kinétochore MJC Palente – Place Olof Palme Besançon, 7 août 2023, Besançon. Ateliers de percussions corporelles avec la compagnie Kinétochore 7 – 11 août MJC Palente – Place Olof Palme Activité réservée aux enfants et adolescents de Palente La compagnie Kinétochore propose aux enfants et adolescents de Palente des ateliers de percussions corporelles dans le cadre de Pied d’Immeuble organisé par la MJC de Palente.

Les volontaires pourront présenter leur travail devant leurs proches en amont de la représentation de Soleá le 11 août au jardin partagé des Orchamps.

Les ateliers ont lieu les lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 août, place Olof Palme à Palente, Besançon.

De 15h à 16h30 : ateliers enfants.

De 16h30 à 18h : ateliers adolescents. MJC Palente – Place Olof Palme 18b Rue Berlioz 25000 Besançon Besançon 25000 Chopin Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T15:00:00+02:00 – 2023-08-07T16:30:00+02:00

