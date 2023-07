Atelier vocal « Eh bien chantez maintenant ! » MJC Palente – Place Olof Palme Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Atelier vocal « Eh bien chantez maintenant ! » MJC Palente – Place Olof Palme Besançon, 27 juillet 2023, Besançon. Atelier vocal « Eh bien chantez maintenant ! » Jeudi 27 juillet, 15h00, 16h30 MJC Palente – Place Olof Palme Entrée libre sur inscription Vous avez envie de chanter mais n’avez jamais trop osé? Alors venez nous rejoindre !

Découvrir la voix lyrique, ses tessitures, jouer avec votre propre voix et la faire sonner avec celle des autres, c’est ce que vous pourrez faire à l’atelier « Eh bien chantez maintenant ! » MJC Palente – Place Olof Palme 18b Rue Berlioz 25000 Besançon Besançon 25000 Chopin Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 80 41 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mjcpalente.secretariat@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T15:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:30:00+02:00

2023-07-27T16:30:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00 ©Rozencouleurs Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu MJC Palente - Place Olof Palme Adresse 18b Rue Berlioz 25000 Besançon Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville MJC Palente - Place Olof Palme Besançon

MJC Palente - Place Olof Palme Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/