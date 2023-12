Caroline Carton et Lisa Parreaux MJC Palente | Besançon Besancon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Caroline Carton et Lisa Parreaux MJC Palente | Besançon Besancon, 31 décembre 2023 19:00, Besancon. Caroline Carton et Lisa Parreaux 31 décembre et 1 janvier MJC Palente | Besançon Tarifs : Adultes : 15€ – Enfants : 9 € (adhésion obligatoire MJC Palente : + de 16 ans : 10 €, – de 16 ans : 7 €, famille : 20 €)) Réveillon Folk avec Caroline CARTON, à l’accordéon chromatique, et Lisa PARREAUX, à l’accordéon diatonique, le dimanche 31 décembre 2023 à 20h à Besançon. La MJC Palente propose un Réveillon partagé, où chacun amène sa spécialité, salée ou sucrée, que l’on partage dans une ambiance conviviale. Chacun apporte également ses couverts.

Outre les mets, on partage aussi la danse. Vous savez danser, vous prendrez votre pied avec Caroline et Lisa.

Vous ne savez pas danser : c’est le moment d’essayer : il y a parmi toutes les danses folks un certain nombre qui sont facile d’accès, et les danseurs folks sauront vous inviter à participer. Déroulement du réveillon : 20h00/22h00 : Apéritif et repas salé

22h00/24h00 : Bal Folk avec Caroline CARTON et Lisa PARREAUX

0h00/01h00 : Desserts

01h00/03h00 : Bal Folk avec Caroline CARTON et Lisa PARREAUX MJC Palente | Besançon 24 Rue des Roses, 25000 Besançon Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « jean-louis.pharizat@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632681237 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

