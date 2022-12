Stage : Danses bretonnes MJC Palente | Besançon Besancon Catégories d’évènement: Besançon

Stage de danses bretonnes animé par le Cercle Celtique Bellen Brug MJC Palente | Besançon 24 Rue des Roses, 25000 Besançon Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:folk.mjcpalente@gmail.com »}] Le Collectif folk de besançon organise un stage de danses bretonnes le samedi 28 janvier 2023 de 14h à 18h dans la salle polyvalente Marquiset de la MJC Palente à Besançon.

Il sera animé par l’association Cercle Celtique Bellen Brug de Dijon qui viendront nous apprendre ou nous réapprendre des danses telles que kost ar c’hoad, gavotte Kernevodez, Passepied de Plaintel entre autres.

Une pause sera prévu de 16h à 16h30 avec un goûter offert par le collectif folk.

Ce stage est proposé en priorité à des personnes ayant déjà une pratique de la danse folk. Tarif:

stage : 25€

adhésion personne moins de 16 ans : 6€

adhésion personne plus de 16 ans : 9€

Inscription obligatoire avant le 20 janvier. Plus d’informations : folk.mjcpalente@gmail.com

