E=MJC : L’harmonie secrète de l’univers MJC Palaiseau Palaiseau, 10 novembre 2023, Palaiseau.

E=MJC : L’harmonie secrète de l’univers Vendredi 10 novembre, 20h30 MJC Palaiseau Entrée libre

Dans le cadre de ses soirées scientifiques E=MJC, la MJC-Théâtre des 3 vallées de Palaiseau vous propose une rencontre mêlant astronomie et musique.

Dans cette conférence, Jean-Philippe Uzan montre comment ces deux disciplines se sont influencées et continuent de le faire.

Explorant les liens entre astrophysique et musique, il nous invite à une balade entre sciences, arts et histoires.

MJC Palaiseau Parc de l’Hôtel de Ville, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

