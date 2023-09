L’univers a un goût de framboise MJC Palaiseau Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau L’univers a un goût de framboise MJC Palaiseau Palaiseau, 5 novembre 2023, Palaiseau. L’univers a un goût de framboise 5 et 6 novembre MJC Palaiseau Entrée sur inscription, tarif : 6€ Remontez le temps là où tout a commencé, l’origine de tout, du cosmos, de l’espèce humaine… A travers un mélange d’astrophysique et de paléoanthropologie, Zoé Grossot vous raconte l’histoire de l’univers, de l’humanité et nous amène à nous questionner sur qui nous sommes aujourd’hui. MJC Palaiseau Parc de l’Hôtel de Ville, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:30:00+01:00

