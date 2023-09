Troque tes trucs MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye, 14 octobre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

L’équipe bénévole et salariée de la MJC centre social vous propose une nouvelle édition du Troque Tes Trucs.

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

MJC Nini Chaize Rue Gustave Gresse

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The volunteer and salaried team at the MJC social center is pleased to invite you to another edition of Troque Tes Trucs

El equipo de voluntarios y asalariados del centro social MJC organiza un nuevo Troque Tes Trucs

Das ehrenamtliche und hauptamtliche Team des MJC Centre social schlägt Ihnen eine neue Ausgabe des Troque Tes Trucs vor

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans