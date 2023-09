Scène ouverte à la MJC MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye, 14 octobre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Scène ouverte:

L’idée est que chaque habitant.e. du territoire qui le souhaite puisse s’essayer sur scène pendant 5 à 10mn..

2023-10-14 16:30:00 fin : 2023-10-14 . .

MJC Nini Chaize Rue Gustave Gresse

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open stage:

The idea is that any local resident who wants to can try their hand on stage for 5 to 10 minutes.

Escenario abierto:

La idea es que cualquier residente local que lo desee pueda probar suerte en el escenario durante 5 o 10 minutos.

Eine offene Bühne:

Die Idee ist, dass jeder Einwohner der Region, der möchte, sich 5-10 Minuten lang auf der Bühne ausprobieren kann.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans