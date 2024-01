Séance cinéma, film : Toutes nos différences MJC Narbonne Narbonne, jeudi 21 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

Toutes nos différences De Caroline Agullo – 2023 – 51mn – France

Dietmar, Sophie, Zorah, Sabine et Michèle souffrent de troubles psychiques. Après des années de repli sur la maladie, leur rencontre avec le Groupe d’Entraide Mutuelle, le GEM Narbonne, a transformé leurs existences. Au contact des 3 animateurs de l’association et des 130 autres adhérents, ils reprennent les rênes de leur vie. Ensemble, ils rient, chantent, dansent, s’entraident, se reconstruisent et se projettent vers un nouvel avenir.

MJC Narbonne
NARBONNE
Narbonne 11100
Aude Occitanie
0468320100
http://www.mjc-narbonne.fr
cineclub@mjc-narbonne.fr
Salle Annexe MJC, 4,rue lieutenant colonel Deymes
Acces handicapés

