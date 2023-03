Matinale Pop conte ‘Dragons et fées’ MJC-MPT du Laü Pau OT Pau Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Matinale Pop conte 'Dragons et fées' MJC-MPT du Laü, 13 avril 2023, Pau

2023-04-13 10:30:00

MJC-MPT du Laü 81 Avenue du Loup

Pau

Basses-Pyrénées Pau . 8 8 EUR Conte d’oiseaux qui parle du monde enchanté de la vie ! Un doux moment de rêves à partager sur l’aile de belles histoires enjouées à voix contée et petits sons par la Cie inter espaces… Enjoué par la conteuse Patricia Ackin accompagnée de Gérard Ackin bruiteur musicien. Un spectacle vivant dédié au public du jour de 3 à 103 ans.

+33 5 59 80 05 49

