Escape Game pour lutter contre le racisme . « Georges Stinney, un coupable idéal » MJC Mouy Mouy Catégories d’évènement: Mouy

Oise

Escape Game pour lutter contre le racisme . « Georges Stinney, un coupable idéal » MJC Mouy, 30 novembre 2022, Mouy. Escape Game pour lutter contre le racisme . « Georges Stinney, un coupable idéal » Mercredi 30 novembre, 14h00 MJC Mouy

entrée libre sur inscription auprès de la structure qui accueille l’action

1 heure d’escape game + 1 heure de débat pour sensibiliser sur le racisme et les discriminations MJC Mouy 7 Rue Jules Ferry, 60250 Mouy Mouy 60250 Oise Hauts-de-France Proposer un escape game sur le racisme va mobiliser des jeunes autour d’un jeu qui cible les préjugés et discriminations racistes. A partir de cette expérience immersive, un débat suit le jeu, utilisant des techniques d’éducation populaire, et permet l’implication et des prises de conscience sur les comportements racistes, leses moyens pour lutter contre, et les droits des personnes discriminées.

8 personnes par session, tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T14:00:00+01:00

2022-11-30T16:00:00+01:00 CDPO

Détails Catégories d’évènement: Mouy, Oise Autres Lieu MJC Mouy Adresse 7 Rue Jules Ferry, 60250 Mouy Ville Mouy Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville MJC Mouy Mouy Departement Oise

MJC Mouy Mouy Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouy/

Escape Game pour lutter contre le racisme . « Georges Stinney, un coupable idéal » MJC Mouy 2022-11-30 was last modified: by Escape Game pour lutter contre le racisme . « Georges Stinney, un coupable idéal » MJC Mouy MJC Mouy 30 novembre 2022 MJC Mouy Mouy Mouy

Mouy Oise