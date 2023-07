Cet évènement est passé Danse et scénographie MJC Mosaïque Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Danse et scénographie MJC Mosaïque Angoulême, 17 juillet 2023, Angoulême. Danse et scénographie 17 – 25 juillet MJC Mosaïque Ateliers et créations chorégraphiques et scénographiques autour des arbres A la MJC Mosaïque – Angoulême

Stage pour les 8-11 ans : du 17 au 21 juillet (sauf mercredi) > 10h à 12h

Atelier pour adultes tous niveaux : mercredi 19 juillet > 10h à 12h

Résidence de création d’un duo par Cléa Hourant et David Mendes EPHAD La Garenne – Angoulême

Présentation de la création chorégraphique suivie

d’un atelier : le 24 juillet à 15h Le Sablier – Angoulême

d’un atelier : le 25 juillet de 14h à 16h

Pour les GEM et ACT d’Angoulême ; Ouvert à d’autres publics MJC Mosaïque 17 rue Antoine de Saint Exupéry 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T13:00:00+02:00

