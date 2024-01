Echanges et dédicaces MJC METZ SUD Metz, samedi 3 février 2024.

Echanges et dédicaces Echanges et dédicaces autour de la New Romance Samedi 3 février, 09h00 MJC METZ SUD Entrée Libre

Echanges et dédicaces le samedi 03 février d e10H à 17H autour de la New Romance avec 3 auteures de SK éditions Eva D, K Aisling et CN Ferry et l’auteure Elisa Dey. La librairie messine La Pensée Sauvage sera aussi présente.

Entrée libre

MJC METZ SUD 87 rue du XXE CORPS AMERICAIN Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est

