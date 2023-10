C.L.I.T.O MJC Mérignac CLAL Mérignac, 25 novembre 2023, Mérignac.

Un spectacle qui interroge l’égalité entre les femmes et les hommes.

Olympe, la trentaine énergique et assurée, se retrouve momentanément contrainte de loger chez son père. De là, dans une temporalité improbable, elle invite le public à une conversation légère et apaisée autour du féminisme, de ses réussites et de ses excès. Mais dans cette situation qui s’installe, son père s’immisce dans ses digressions étranges et s’enclenche alors une remise en question des valeurs familiales autour de la question du genre.

Entre idéologies communes, convictions intimes et blessures personnelles, chacun tente de trouver le chemin, perdu dans les méandres de ses peurs et de nos inégalités, vers un espace où il serait question d’écouter l’autre et non plus de l’affronter. Sans occulter la violence qui accompagne la question du féminisme, Une Compagnie propose une réflexion originale et drôle sur les excès et les freins à l’œuvre dans l’évolution nécessaire à une meilleure égalité.

Bord de scène et apéro à l’issue de la présentation.

Organisé par Une Compagnie en partrnariat avec MJC Mérignac CLAL

MJC Mérignac CLAL 130/132 avenue de la Somme 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

