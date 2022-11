bal folk Mjc Louise Michel, Fresnes (94)

bal folk Mjc Louise Michel, Fresnes (94), 14 janvier 2023, . bal folk Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Mjc Louise Michel, Fresnes (94)

9€ (adhérents) / 11€

avec Diatelli et Duo Itinérance Mjc Louise Michel, Fresnes (94) 2, Avenue du Parc des Sports Mjc Louise Michel, 94260 Fresnes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39269 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le bal débutera à 19h30 par une initiation et un bal famille Début du bal folk: 20h30. Animation: groupe Duo-Itinérance Groupe invité: Diatelli MJC Louise Michel à Fresnes 2 avenue du Parc des Sports tél: 01 46 68 71 62 source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-15T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Mjc Louise Michel, Fresnes (94) Adresse 2, Avenue du Parc des Sports Mjc Louise Michel, 94260 Fresnes, France Age maximum 110 lieuville Mjc Louise Michel, Fresnes (94)

Mjc Louise Michel, Fresnes (94) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//