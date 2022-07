Projection du film La Millième fenêtre suivie d’un débat MJC Louise Michel, 17 septembre 2022, Fresnes.

gratuit

Projection du film La Millième fenêtre suivie d’un débat

MJC Louise Michel 2 Avenue du Parc des Sports 94260 Fresnes Fresnes 91320 Val-de-Marne Île-de-France Antony RER C : Chemin d’Antony Depuis RER B Antony : bus 286, arrêt 8 mai 1945 Bus 396: arrêt Pasteur Bus V2, arrêt 8 mai 1945

01 46 68 71 62 http://mjcdefresnes.free.fr/blog_V2/ La Maison des Jeunes et de la Culture, qui constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la ville de Fresnes, offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, sans discrimination dans les règles de la laïcité, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. Elle assure par ailleurs la formation d’individus et d’animateurs.

19h30: Accueil musical et présentation de l’histoire de la MJC par la compagnie A portée 2 voix

20h : Projection du film La Millième fenêtre

21h30 : débat avec l’association des Amis de l’éco-musée et l’association des habitants du Clos de la Garenne.

La Millième fenêtre, de Robert Ménégoz, avec Pierre Fresnay et Jean-Louis Trintignant (1960)

Dans la grande banlieue parisienne, une société de construction manipule le propriétaire d’une maison qui refuse de quitter les lieux : selon le promoteur, cette position compromet l’achèvement de l’implantation d’une cité à mille fenêtres.C’est la résidence du Clos de la Garenne, à Fresnes, en pleine construction.



